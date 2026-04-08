Juan Sánchez-Harguindey Pimentel

(“Gracias siempre”)

Falleció el día 7 de abril de 2026. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Misa: hoy miércoles día 8 de abril a las cinco y media de la tarde en el Tanatorio Albia A Coruña. Incineración a continuación. Funeral: sábado día 18 de abril a las seis y media de la tarde en la Iglesia de los Franciscanos (Paseo de los Puentes n° 10, A Coruña). Pésame: www.pompasfunebresnoroeste.es CASA MORTUORIA: TANATORIO ALBIA CORUÑA, SALAS Nº 1 - 2.

A Coruña, 8 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín