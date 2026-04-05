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Diario de Arousa

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Rosa Suárez Resúa

(Rosa A Marina) (Viuda de Don José Ramón Figueira González)

Falleció el día 4 de abril de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hija, Herminda Figueira Suárez; hijo político, Juan Antonio Caamaño Santiago; nietos, Juan Ramón y Jacobo Caamaño Figueira; bisnietos, Lucas Caamaño Rodríguez y Clara Caamaño Buceta; nietas políticas, hermana política, sobrinos, primos y demás familia.

Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradece las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer sábado, día 4 de abril, a su inhumación en el cementerio del Divino Salvador de Taragoña. EL FUNERAL SERÁ EL LUNES, DÍA 6 DE ABRIL, A LAS SEIS DE LA TARDE EN LA IGLESIA DEL DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA.

Ourolo (Taragoña), 5 de abril de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas