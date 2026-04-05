Melchor Santos Sampedro

Que falleció el 3 de abril de 2026, a los 62 años de edad.

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. Funeral: el lunes, día 6 de abril, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial San Pedro de Muro; favores por los que les anticipan gracias.

Lugar Carballosa (San Pedro de Muro), 5 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín