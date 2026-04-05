María Teresa Silva Baña

Falleció el 3 de abril de 2026, a los 79 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Incineración: hoy domingo, día 5 de abril, a las once de la mañana en el Crematorio de Xarás. Funeral: el lunes, día 6 de abril, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Palmeira, 5 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín