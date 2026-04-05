Isolina Bargo Pais

Que falleció el día 3 de abril de 2026, a los 93 años de edad.

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. Funeral: el miércoles, día 8 de abril, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Xusto de Toxosoutos; favores por los que anticipan gracias.

San Xusto, 5 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín