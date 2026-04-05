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Diario de Arousa

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Humberto Fernández Rodríguez

Falleció el día 3 de abril de 2026, a los 53 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Oración: hoy domingo, día 5 de abril, a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: cementerio parroquial. Funeral: el lunes, día 6 de abril, a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Outes; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Lugar Canteiriña (San Cosme), 5 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín