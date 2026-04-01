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Diario de Arousa

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Pascual Louro Arufe

(Rubiche)

Falleció el día 31 de marzo de 2026, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy miércoles, día 1 de abril, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: cementerio parroquial de Santa Cristina de Barro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Rúa Nova (Noia), 1 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín