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Diario de Arousa

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Manuel Camino Conde

(Manolo de Pepe) (Vecino de Afeosa)

Falleció el día 31 de marzo de 2026, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy miércoles, día 1 de abril, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Vilacoba. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Afeosa (Lousame), 1 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín