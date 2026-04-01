Diario de Arousa

Lidia Castro Río

(Viuda de Don Silvino Tourís Rodríguez)

Falleció ayer martes, día 31 de marzo de 2026, a los 85 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hija, Mª Dolores Tourís Castro; hijo político, Ramón Franco Gómez; nieta, Belén Franco Tourís; nieto político, Esteban Lorenzo; bisnietos, Claudia y Pablo; hermano, Ramón Castro Rio (viudo de Mª Teresa Abuín Bondad); sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO IRIA FLAVIA DE PADRÓN a las CINCO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JULIÁN DE LAÍÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO IRIA FLAVIA - PADRÓN, SALA Nº 1. Nota: El horario de velación es de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Tallós (San Julián de Laíño), 1 de abril de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas