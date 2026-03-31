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Diario de Arousa

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Manuel Martínez Outón

Falleció el día 30 de marzo de 2026, a los 95 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy martes, día 31 de marzo, a doce menos cuarto de la mañana en la iglesia Parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Avda. San Pedro (Outes), 31 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín