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Diario de Arousa

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Francisco Olveira Santos

Falleció el 28 de marzo de 2026, a los 71 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa que sus restos mortales recibirán cristiana sepultura el domingo día 29 de marzo a las dos de la tarde en el cementerio municipal de Palmeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 2.

En Xarás (Ribeira), 29 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín