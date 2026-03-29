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Diario de Arousa

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Antonio Vázquez Rivas

(Toño) 

Que falleció el día 27 de marzo de 2026, a los 63 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su esposa, María José Gontad Porto; hijos, Fátima y José Antonio Vázquez Gontad; hijo político, Alberto Turnes; nietos, Delia y Lois; padres, Quico (†) y Pilar (†); padres políticos, Fernando Gontad, Luisa (†) y José Porto Buceta (Párroco de Sar); hermanos, Manuel, Pilar, Charo, Ramón, Begoña, Yolanda, Javier y Silvia Vázquez Rivas; hermanos políticos, Mª José, José Antonio, Mª Jesús y Mª del Mar; Luisa Fernanda y José; sobrinos, tíos, primos y demás familia. Da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer sábado, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio San José de Caldas a la Iglesia Parroquial de Santa María de Portas, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

San Juan (Portas), 29 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas