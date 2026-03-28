José Luis Paz Rego

(José Luis do Campanario)

Falleció el 27 de marzo de 2026, a los 80 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy sábado, día 28, a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Xuño. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Lugar Curro (Xuño), 28 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín