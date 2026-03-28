Griselda Regueira Millet

Falleció el 27 de marzo de 2026, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy sábado, día 28, a las doce y cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Entierro: cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 3.

Rúa Castelao (Aguiño), 28 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín