Teresa García Rodríguez

Falleció el día 25 de marzo de 2026, a los 58 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves día 26 de marzo a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Cementerio municipal de Rianxo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Rúa Rinlo (Rianxo), 26 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín