Ramona Rivas Sieira

Falleció el 24 de marzo de 2026, a los 88 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: hoy miércoles, 25 de marzo, a las diez y cuarto de la mañana en el Cementerio Municipal de Ribeira. Funeral: a continuación en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

C/ Santa Uxía (Ribeira), de 25 marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín