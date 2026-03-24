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Diario de Arousa

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Severiano Gómez Novoa

(Seano O Paragüero)

 Falleció ayer, lunes 23 de marzo de 2026, a los 58 años de edad confortado con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su esposa, Mª José Bouzas Touceda; hija, Tania Gómez Bouzas; madre, Isaura Novoa Fungueiro (Viuda de Don Joaquín Gómez Ferreirós); madre política, Nélida Touceda Cordo (Viuda de Don Manuel Bouzas Santiago); hermana, Marisol Gómez Novoa; hermanos políticos, Elisardo, Manolo y Maribel Bouzas Touceda; Carmen y Lourdes; sobrinos, Mari, Noelia, Rocío, Rafa y Patri; ahijados, Sandra, Noelia, Manuel y Rebeca; bisobrinos, tíos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CINCO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE LEIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº1. El horario velación será de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Tanxil - Rianxo, 24 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas