Emilia Juanatey Blanco

Falleció el día 23 de marzo de 2026, a los 81 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: El martes día 24 de marzo a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa Cristina; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de noia, sala nº 3.

Noia, 24 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín