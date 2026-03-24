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Diario de Arousa

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Antonio Fernández Agrelo

(Antonio da Perouta) 

Falleció el día 22 de marzo de 2026 a los 88 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: El martes día 24 de marzo a las siete y media de la tarde de la iglesia parroquial de San Cosme de Outeiro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº4.

Lugar Perouta (Noia), 24 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín