María Amelia Vicente Lustres

(Filla de Moncha “A Carrapata”)

 Finou onte domingo, día 22 de marzo de 2026, aos 68 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. 

D.E.P.

O seu home, Carlos Rey Garrido; fillos, Estefanía, Marta, Carlos e Mely Rey Vicente; fillos políticos, Nel Almestre e Roberto Barreiro; neta, Melba; nai, Moncha Lustres González (Viúva de Don Mariano Vicente Ordóñez); irmáns políticos, sobriños, tíos, curmáns e demais familia. Rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE LUNS, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás SEIS MENOS CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA COLUMBA DE RIANXO, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CREMATORIO M. SÁNCHEZ (RIANXO), para a súa incineración na intimidade familiar; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Fincheira (Rianxo), 23 de marzo de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854335 - Pompas Fúnebres Europeas