Manuel Vidal Vidal
Finou onte domingo, día 22 de marzo de 2026, aos 88 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
D.E.P.
A súa muller, Josefa Ces Tubío; fillos, Pablo, Lupe, Eva, Merche e David; fillos políticos, Yoli, Jorge, Adolfo, Rafa e María; netos, Abel, Irene, Eva, Lara, Inés, Lorena, Pablo e Emma; irmá, Mª Carmen Vidal Vidal; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia. Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do difunto que se celebrará HOXE LUNS, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO ás ONCE MENOS CUARTO DA MAÑÁ, ata a igrexa parroquial do DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA onde se celebrará o funeral de corpo presente e seguidamente traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIOPARROQUIAL; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 2. Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.
Campo de Pazos (Taragoña), 23 de marzo de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas