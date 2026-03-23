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Diario de Arousa

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Josefina Paz Paz

Falleció el 22 de marzo de 2026, a los 83 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy lunes, día 23, a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Caamaño. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Lugar de Corzo (Caamaño), 23 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín