Josefina Paz Paz

Falleció el 22 de marzo de 2026, a los 83 años de edad.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy lunes, día 23, a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Caamaño. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Lugar de Corzo (Caamaño), 23 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín