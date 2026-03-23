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Diario de Arousa

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Jesús López Míguez

(Párroco emérito de San Orente, Entines, San Juan de Roo y Tarás) 

Falleció el día 21 de marzo de 2026, a los 83 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy lunes, día 23 de marzo, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: cementerio parroquial de San Pedro de Outes; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Rúa Poeta Añón (Outes), 23 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín