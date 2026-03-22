María Teresa Abuín Bondad
Finou onte sábado, día 21 de marzo de 2026, aos 73 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
O seu home, Ramón Castro Río; fillos, Ramón e Inma Castro Abuín; filla política, Inés Manteiga; netos, Icia, Anxo e Xoel; pai, José Abuín Rivas (Viúvo de Dona Ramona Bondad Abuín); irmá política, Lidia Castro Río (Viúva de Don Silvino Tourís); sobriños, curmáns e demais familia.
Rogan unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE DOMINGO, con saída do TANATORIO IRIA - FLAVIA de PADRÓN, ás CINCO E MEDIA da TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN XULIÁN DE LAÍÑO, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CREMATORIO M. SÁNCHEZ (RIANXO) para a súa incineración na intimidade familiar; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO IRIA-FLAVIA DE PADRÓN, SALA Nº 1.
Parafita (Imo), 22 de marzo de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas