Manuela Santos Rivas

Falleció el día 20 de marzo de 2026, a los 86 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Entierro de cenizas: el martes, día 24 de marzo, a las doce de la mañana en el cementerio parroquial de Santiago de Lampón; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Rúa Magdalena (Lampón), 22 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín