Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Coto Sánchez

Falleció el viernes, día 20 de marzo de 2026, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Josefa Peiteado Sóñora; hijos, Berta y José Manuel Coto Peiteado; hijos políticos, Juan José Lorenzo González y Mª Angeles Muñíz Fajardo; nietos, Janfri, Erín y Rihanna; nieta política, Silvia; bisnieta, Elna; hermana política, Aurita, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las DOCE DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el cementerio parroquial; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Nota: salida de un autocar a las once de la mañana: de Cerqueiras pasando por Vilar, Campelo, Bustelo, Burés, Foxacos, Hermida, Buía, Araño, Carballal a Tanatorio, Iglesia y regreso. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Miráns (Araño), 22 de marzo de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas