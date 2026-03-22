Juan Coto Sánchez

Falleció el viernes, día 20 de marzo de 2026, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Josefa Peiteado Sóñora; hijos, Berta y José Manuel Coto Peiteado; hijos políticos, Juan José Lorenzo González y Mª Angeles Muñíz Fajardo; nietos, Janfri, Erín y Rihanna; nieta política, Silvia; bisnieta, Elna; hermana política, Aurita, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las DOCE DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el cementerio parroquial; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Nota: salida de un autocar a las once de la mañana: de Cerqueiras pasando por Vilar, Campelo, Bustelo, Burés, Foxacos, Hermida, Buía, Araño, Carballal a Tanatorio, Iglesia y regreso. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Miráns (Araño), 22 de marzo de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas