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Diario de Arousa

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Ángel Gago Miguéns

(Lito)

Falleció ayer sábado, día 21 de marzo de 2026, a los 77 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Mª Consuelo Miguéns Vázquez; hijos, José Ángel y Miguel Gago Miguéns; hija política, Susana Oubiña Carro; nietos, Adela Gago Alonso; Sara y Mario Gago Oubiña; hermanos, Rita, Pepe y Carmen Gago Miguéns; hermanos políticos, Fina, Mari, Elvira, Lourdes, Maruja y Paco; sobrinos, tíos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las SEIS DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ISORNA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 1. Nota: salida de un autocar a las cinco de la tarde: de Araño pasando por Burés, Bexo, Bacariza (Devesa), Regueiro, Isorna (Souto) a Tanatorio, Iglesia y regreso. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Regueiro (Isorna), 22 de marzo de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas