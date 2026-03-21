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Diario de Arousa

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Manuel Muñiz Sampedro

(Manolo o Pillado)

Falleció el 20 de marzo de 2026, a los 91 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: hoy sábado, día 21 de marzo a las diez y media de la mañana en el Cementerio Municipal de Ribeira. Funeral: a las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Rúa Cervantes (Ribeira), 21 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín