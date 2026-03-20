José Benigno Dorca Queiruga

(Jalisco)

Falleció el 19 de marzo de 2026 a los 76 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: el viernes día 20 de marzo a las siete y media de la tarde en el cementerio parroquial de O Bo Pastor de Castiñeiras. Funeral: a las ocho y media de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria pompas do BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala 6.

Rúa Escorial - Ribeira, 20 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín