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Diario de Arousa

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Carmen González Pena

(Carmen de Roque) 

Falleció el 19 de marzo de 2026 a los 81 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el viernes día 20 de marzo a las seis y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial O Bo Pastor de Castiñeiras. Entierro: Cementerio Municipal de Ribeira donde recibirá cristiana sepultura; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARAS, sala 3.

Castiñeiras - Ribeira, 20 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín