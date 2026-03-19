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Diario de Arousa

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José Luis Rego González

Falleció el 18 de marzo de 2026, a los 67 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. Informa que sus restos mortales serán incinerados hoy jueves, día 19 de marzo, a las doce de la mañana en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, en la intimidad familiar. Favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.

Tarrío (Queiruga), 19 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín