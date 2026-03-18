Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ramón Alberto Blanco Coto

(Coto) 

Falleció el 16 de marzo de 2026, a los 75 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Miércoles, día 18 de marzo, a las cinco de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa María de Roo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Muiño (Santa María de Roo), 18 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín