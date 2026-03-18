Juan Luis García Callón

(Luiso) 

Falleció el 17 de marzo de 2026, a los 62 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Incineración: hoy miércoles, día 18 de marzo, a las cinco de la tarde en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Funeral: el viernes, día 20 de marzo, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Avd. Malecón (Ribeira), 18 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín