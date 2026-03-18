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Diario de Arousa

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José Arcos Muiños

(José de Conde) 

Falleció el día 17 de marzo de 2026, a los 91 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy miércoles, día 18, a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO de Outes, sala nº 2.

Siavo (Freixo), 18 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín