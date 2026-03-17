La familia de Manuela Abal Rivas

Fallecida el día 15 de marzo de 2026, a los 88 años de edad.

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Lugar Fincheira (Rianxo), 17 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín