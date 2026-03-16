Josefina Chamosa Filloy

Falleció el 14 de marzo de 2026, a los 96 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Lunes, día 16, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Pardemarin. Entierro: Cementerio parroquial de Santa Eulalia de Pardemarin; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Pardemarín (A Estrada), 16 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín