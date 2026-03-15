María Isabel Sarmiento Rodríguez

Falleció el día 13 de marzo de 2026, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el domingo día 15 de marzo a la una menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial Santa María A Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 15 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín