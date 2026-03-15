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Diario de Arousa

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Lidia Santiago Rey

Falleció el día 13 de marzo de 2026, a los 66 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El domingo día 15 de marzo a la una y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Juan de Sabardes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Braño (Freixo), 15 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín