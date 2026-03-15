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Diario de Arousa

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Evangelina Vecino Seco

Falleció ayer sábado día 14 de marzo de 2026, a los 81 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su esposo, Juan Domingo Martínez Pardo; hijos, Juan, Antonio y Emilio Martínez Vecino; hijas políticas, Ana Mª Ramos Ferreirós y Mª del Pilar Gómez Méndez; nietos, David, Laura, Juan Ramón, María, José Antonio y Jorge; nietos políticos, David Triñanes, Tamara Sarmiento y Antonio Rodríguez; bisnietos, Xiana y Narel; hermanos, Elvira, Jesús (†), Manuel (†) y Mª Soledad Vecino Seco; hermanos políticos, José y Herminio (†) Martínez Pardo; María Rarís, Ramón López (†) y Robustiano Perol (†) sobrinos, tía, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO IRIA FLAVIA DE PADRÓN a las CINCO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE HERBÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario velación de nueve y media de la mañana a diez de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO IRIA FLAVIA - PADRÓN, SALA Nº 1.

Herbón, 15 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas