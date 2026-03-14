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Diario de Arousa

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Primer aniversario de Ricardo Cespón Lago

Falleció el día 9 de marzo de 2025, a los 73 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Sus hermanas, Rosalía, Digna, Marina y María de los Ángeles Cespón Lago; hermanos políticos, Manuel Allo, Marcelino Cespón y José Antonio Martínez (†); sobrinos, Manola, Rosana, Begoña, Marcelino, Frán, Raúl, Belinda, Ángel, Daniel, Toño y Ángela; primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO, que se celebrará HOY SÁBADO, día 14 de MARZO, a las CINCO DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN; favores por los cuales les anticipan gracias.

Sandrenzo (Cespón), 14 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas