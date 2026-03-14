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Diario de Arousa

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Primer aniversario de Juan Manuel Sayans Lago

(Carballeiro) 

Falleció el día 14 de marzo de 2025, a los 63 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su esposa, Maria Eunice Sanmartino; hijos políticos, Alexandrina y Luciano; nietos políticos, Luciana y Alexandre; hermanos, Rafael y José Vicente; hermanas políticas, Pili y Asunción; sobrinos, Pablo, Borja, Alba y Brais; primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará HOY SÁBADO, día 14 de MARZO, a las SEIS DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO; favores por los cuales les anticipan gracias.

Boiro, 14 marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas