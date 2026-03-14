Primer aniversario de Carmen Fontán Fontán

(Delia) (Viuda de Don José Diz Rivas)

Falleció el día 15 de marzo de 2025, a los 86 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Mª Carmen, José Mª y Miguel Diz Fontán; hijos políticos, José Ángel Fandiño, Deisy y Sandra Pérez; nietos, Sandra, Paula, Carmen y Fátima Fandiño; y Enzo Diz; hermanas, Pilar (†) y Verania Fontán Fontán; hermanos políticos, Senén García, Manuel Diz (†) y Gervasio Castro (†); sobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de PRIMER ANIVERSARIO que tendrá lugar hoy SÁBADO, día 14 de MARZO, a las CINCO DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE PORTAS, favores por los cuales les anticipan gracias.

San Juan (Portas), 14 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas