Felisa Requeira Abeijón
Finou onte venres día 13 de marzo de 2026, aos 70 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
O seu home, Ángel Luis Pedreira Castro; fillos, Begoña e Óscar Pedreira Regueira; fillos políticos, Neil e Natividad; netos, Flora, Clara e Anxo; irmáns, Eugenio (†), Manolo e Mª Teresa; irmáns políticos, Ana, Jacinto, Jesús, José Ramón e Ube; sobriños, curmáns e demais familia. ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe SÁBADO, con saída do TANATORIO de OÍN ás SEIS MENOS CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN XOÁN DE BUXÁN onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO DE OÍN (ROIS), SALA Nº 2.
Fontedelo (Buxán), 14 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas