Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Suscribete

Felisa Requeira Abeijón

Finou onte venres día 13 de marzo de 2026, aos 70 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

O seu home, Ángel Luis Pedreira Castro; fillos, Begoña e Óscar Pedreira Regueira; fillos políticos, Neil e Natividad; netos, Flora, Clara e Anxo; irmáns, Eugenio (†), Manolo e Mª Teresa; irmáns políticos, Ana, Jacinto, Jesús, José Ramón e Ube; sobriños, curmáns e demais familia. ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe SÁBADO, con saída do TANATORIO de OÍN ás SEIS MENOS CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN XOÁN DE BUXÁN onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO DE OÍN (ROIS), SALA Nº 2.

Fontedelo (Buxán), 14 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas