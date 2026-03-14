Alberto González Rañó
(O Jabecho)
Finou onte venres, día 13 de marzo de 2026, aos 60 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa filla, Diana González González; fillo político, Luis Muñiz Pedreira; nai, Mercedes Rañó Jamardo; netos, Sara e Martín Muñiz González; irmáns, Ánxela, Merche, Tino e Chelo González Rañó; irmáns políticos, Suso, Pepe, María José e Dimas; sobriños, tíos, curmáns e demais familia. Rogan unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE SÁBADO, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás ONCE MENOS CUARTO da MAÑÁ, ata a igrexa parroquial de SANTA COLUMBA DE RIANXO, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CREMATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, para a súa incineración na intimidade familiar; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Nota: Horario velación é de nove e media da mañá ás dez da noite.
Ría Irmáns Ínsua (Rianxo), 14 de marzo de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas