Francisca Santos Suárez
Falleció el 12 de marzo de 2026, a los 88 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy viernes, día 13 de marzo, a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Martiño de Oleiros. Incineración: Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.
Lugar Gándara (Oleiros), 13 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín