Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Francisca Santos Suárez

Falleció el 12 de marzo de 2026, a los 88 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy viernes, día 13 de marzo, a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Martiño de Oleiros. Incineración: Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Lugar Gándara (Oleiros), 13 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín