María González Patiño

(Viuda de Juan o Maneiro)

Falleció el 11 de marzo de 2026, a los 95 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: hoy jueves, día 12 de marzo, a las siete y media de la tarde en el cementerio Municipal de Ribeira. Funeral: a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Campos de Arriba (Carreira), 12 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín