Joaquín Santos Segade
(Quinsito)
Falleció el 11 de marzo de 2026, a los 97 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy jueves, día 12 de marzo, a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 3.
Avd. de Galicia (Porto do Son), 12 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín