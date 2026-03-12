Mi cuenta

Diario de Arousa

Joaquín Santos Segade

(Quinsito)

Falleció el 11 de marzo de 2026, a los 97 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy jueves, día 12 de marzo, a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Avd. de Galicia (Porto do Son), 12 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín