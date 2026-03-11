Oliva García Rama
Falleció el día 10 de marzo de 2026, a los 91 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves, día 12 de marzo, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Boa. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Boa (Noia), 12 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín