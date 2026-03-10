Mi cuenta

Pilar Otero Ferreirós

(Riquiña)

Falleció el 9 de marzo de 2026, a los 88 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy martes, día 10 de marzo, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Lugar Silva (Portosín), 10 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín