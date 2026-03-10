María Dolores Encarnación Calo González
(Encarnación de Guiandón)
Falleció el 9 de marzo de 2026, a los 104 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy martes, día 10 de marzo, a las doce y media de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Xuño. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.
Agra (Xuño), 10 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín